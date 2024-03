Schianto fatale sulla 131, oggi l’ultimo saluto alla 40enne 

Oggi la comunità di Morgongiori darà l’ultimo saluto a Giulia Erdas, la 40enne che ha perso la vita domenica notte sulla Statale 131.

Sul tragico incidente sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale di Sanluri intervenuta sulla Carlo Felice all’altezza dello svincolo per Mogoro dove c’è stato lo schianto. Secondo i primi rilievi la donna, madre di tre figlie, sarebbe morta sul colpo: è stata trovata priva di vita nel sedile del passeggero, dove è stata sbalzata dopo l’impatto dell'auto contro il guardrail in cemento. Inutili i soccorsi, quando il 118 è arrivato per lei non c’era più nulla da fare. Sembra che Giulia Erdas stesse attraversando un periodo particolarmente delicato, probabilmente tutto quanto accaduto domenica pomeriggio è legato al momento di estrema difficoltà. La donna già nel primo pomeriggio aveva preso un’auto trovata aperta e con le chiavi inserite: un giro nel centro di Morgongiori dove poco dopo si è schiantata. L’incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di Laconi che le ha ritirato la patente perché risultata positiva all’alcoltest. Poco dopo però Giulia Erdas ha pensato di fare un giro con un’altra auto trovata parcheggiata e con le chiavi nel quadro: a bordo della Ford Cmax si è diretta verso la 131 fino all’impatto fatale. «Un momento di dolore per tutta la comunità, siamo vicini alla famiglia» ha commentato il sindaco Paolo Pistis. ( v.p. )

