Schianto fatale sul guard rail 

Era uscito con la sua Yamaha 850, per un giro sulla strada assolata che da Tempio porta a Oschiri. È stato l’ultimo pomeriggio d’estate di Roberto Spano, 56 anni, tempiese, una vita con la divisa dei Vigili del Fuoco, quattro figli e tante missioni dove c’era bisogno di aiutare le persone in difficoltà. Roberto, intorno alle 13, stava affrontando una curva della Statale, probabilmente dopo uno sorpasso, e la sua potente motocicletta (che aveva da poco tempo) non ha più risposto ai comandi, forse anche per l’eccessiva velocità e per un velo di sabbia sull’asfalto che ha fatto perdere aderenza ai pneumatici. L’uomo è finito contro il guard rail e ha battuto violentemente il capo. Per il vigile del fuoco di Tempio non c’è stato niente da fare. Spano è morto a causa del violentissimo impatto con la barriera di protezione della strada, neanche il casco ha retto al colpo.

I colleghi in lacrime

Alcuni automobilisti hanno assistito alla tragedia e subito è stato chiesto l’intervento del 118. Ma non è stato possibile fare nulla per salvare la vita al vigile, il trauma cranico non gli ha lasciato scampo. Una tragedia per la famiglia della vittima, una tragedia per il colleghi che sono arrivati sulla Statale Tempio Oschiri (a tre chilometri dalla cittadina gallurese) già sapendo che avrebbero trovato il loro amico sulla strada. Ed è stato straziante per le persone che lavoravano con Roberto Spano vedere il loro collega riverso sul guard rail, senza che si potesse fare nulla per salvargli la vita.

Le indagini

La Procura di Tempio ha affidato ai Carabinieri le indagini. La dinamica dell’incidente sembra chiara. Intanto, stando alle prime verifiche del personale dell’Arma, non ci sono altri automobilisti coinvolti. Roberto Spano ha perso il controllo della sua Yamaha ed è finito, purtroppo, contro il guard rail senza essere toccato da altre auto. È quasi certo invece che l’impatto sia avvenuto dopo un sorpasso. In ogni caso è stato ordinato il sequestro della moto.

Un uomo stimato

La notizia della morte di Roberto Spano, una persona stimata e benvoluta, ha turbato profondamente la comunità di Tempio e quella dei Vigili del Fuoco. Roberto stava combattendo la sua battaglia contro una malattia. Salire sulla motocicletta era un modo per essere libero, ma gli è stato fatale.

