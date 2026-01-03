Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli 

Stava rientrando a casa a “S’ecca S’arrideli”, a poche centinaia di metri dalla rotonda di “Funtaneddas”. Era alla guida della sua Kawasaki quando improvvisamente si è consumata la tragedia: la moto si schianta contro la parte anteriore di un’auto condotta da una donna che viaggiava in senso opposto, direzione Quartu. Il centauro, Roberto Basciu, 45 anni, sposato, padre di due figli di cinque anni e di sei mesi, finisce sotto la macchina. I soccorritori appena arrivati hanno disperatamente tentato di rianimarlo. È stato tutto inutile: Basciu era morto sul colpo.

La tragedia

Sulla strada provinciale 95 che da Pitz’e Serra porta alla rotonda di Funtaneddas è così spuntata un’altra croce. Un altro primo pomeriggio di infinito dolore di una moglie rimasta con i suoi bambini e con altri familiari, accorsi sul posto sperando che non fosse vero. Comprensibile anche la disperazione della conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. Roberto Basciu, conosciuto e stimato, era dipendente di un’impresa con sede a Macchiareddu e stava raggiungendo la sua famiglia per il pranzo. La casa era a poca distanza. A un tratto l’uomo ha probabilmente perso il controllo della moto proprio mentre sul lato opposto arrivava un’auto. Difficile fare ipotesi, anche perché Roberto Basciu quel tratto di strada lo conosceva molto bene. Al momento sembra certo che non siano rimasti coinvolti altri mezzi. Appena possibile sarà la donna a raccontare la dinamica di un incidente che si è consumato in un attimo.

I soccorsi

L’allarme è stato immediato. Lungo strada si è formata una coda di auto, decine di persone hanno iniziato a fare capolino su un lato della carreggiata, sino alla rimozione della salma messa poi a disposizione della famiglia. Sul posto, per i rilievi di legge è intervenuta la squadra di Pronto intervento della sede della Polizia locale di Quartu, guidata dal capitano Massimo Valtan. Con l’ufficiale, che ha coordinato il sopralluogo andato avanti per diverse ore, hanno operato l’assistente capo Luigi Cocco e l’assistente scelto Federico Pizzamiglio. Sul posto anche una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha immediatamente delimitato l’area e operato con attrezzature di sollevamento in dotazione per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto l’auto. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati, i soccorritori dell’Areus non hanno potuto fare altro che constatare la morte del poveretto.

Il dolore

Il sindaco di Quartu Graziano Milia ha voluto esprimere il suo dolore e quello della cittadinanza alla famiglia della vittima: «Una tragedia nei giorni di festa». Pochi mesi fa nella stessa strada una ragazza appena scesa da un pullman era stata travolta da un’auto. In quell’occasione c’era stata anche la mobilitazione dei residenti nella zona e l’intervento dello stesso Milia, con pressioni sulla Città metropolitana. «Non conosco la dinamica dell’accaduto – ha detto il sindaco – di certo questa strada è molto trafficata e stretta: va messa in sicurezza. Ed è quello che chiediamo ancora una volta». (r. s.)

