Schianto fatale per un imprenditore  

Narbolia I segni degli pneumatici in cunetta raccontano gli ultimi istanti del tragitto verso casa. Una sbandata improvvisa, il suv schizza fuori strada, colpisce un muretto e finisce a ridosso di un cancello sulla Provinciale 11. Un impatto devastante che nella tarda serata di ieri non ha lasciato scampo a Albino Flore, 45 anni di Seneghe. Tutta la comunità che domani avrebbe dovuto celebrare l’olio nuovo, è in lutto: Prentzas apertas è stata annullata.

Lo schianto

Erano da poco passate le 20.30 quando Albino Flore a bordo della sua Toyota Rav 4 stava rientrando nella sua casa di Seneghe. Era ormai all’ingresso di Narbolia quando l’ultima curva lo ha tradito: per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada colpendo un muretto e un saltafosso. Un urto violentissimo, il suv si è girato su se stesso mentre Albino Flore è rimasto immobile al posto di guida. Un automobilista ha dato l’allarme, subito sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dall’abitacolo mentre i soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare che non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Radiomobile di Oristano che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. La pm Silvia Mascia ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il dolore

La notizia si è subito diffusa sia a Narbolia, sia a Seneghe e in pochi minuti tantissimi compaesani e amici si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Albino Flore era stimato da tutti. «Un gran lavoratore, una splendida persona sempre molto impegnata - ha commentato la sindaca di Seneghe Albina Mereu - siamo senza parole, una notizia che ha raggelato tutta la nostra comunità». Flore aveva un'azienda agricola e diversi oliveti, domani sarebbe stato nel centro storico del borgo per Prentzas apertas «ma ormai non c’è niente da festeggiare» osserva la sindaca. Tutto sospeso. Profonda commozione anche a Narbolia, dove il 45enne era molto conosciuto. «Aveva lavorato anche per noi, di recente aveva effettuato gli interventi di sfalcio dell’erba – ha ricordato il primo cittadino Gian Giuseppe Vargiu – siamo addolorati».

Solo cinque giorni fa sulle strade dell’Oristanese un altro gravissimo incidente costato la vita a Silvia Obino, 36enne di Riola, che in sella alla bici è stata travolta sulla Statale 292 da un automobilista alla guida di una Fiat Punto.

