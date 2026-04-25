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Santa Giusta.
26 aprile 2026 alle 00:25

Schianto fatale per un 25enne 

Alessio Porcu ha perso il controllo della moto ed è finito contro un palo 

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Inviata

Santa Giusta. Era la strada che percorreva tutti i giorni. Ieri notte però la curva a pochi metri dalla chiesetta di Santa Severa lo ha tradito e in un istante sono andati in fumo sogni e progetti di una vita. Alessio Porcu, 25 anni, è morto nello schianto della sua moto contro un palo dell’illuminazione in via Giovanni XXIII. Inutili i soccorsi, per il giovane portalettere non c’è stato niente da fare.

L’incidente

Erano da poco passate le 20.30 quando Alessio Porcu in sella alla sua Yamaha Rsi blu stava percorrendo la via principale del paese. Secondo una prima ricostruzione all’uscita di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo. L’impatto è stato violentissimo, il ragazzo è rimasto immobile sull’asfalto accanto alla sua amata moto. Alcuni automobilisti sopraggiunti in via Giovanni XXIII hanno subito lanciato l’allarme, in pochi minuti è arrivata l’ambulanza del 118 ma, nonostante i soccorsi tempestivi, per Alessio Porcu non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica. Sono stati sentiti alcuni testimoni, al vaglio anche le immagini delle telecamere che potrebbero essere determinanti per accertare le cause del terribile schianto.

Commozione

Poco dopo sono arrivati i genitori di Alessio, la madre farmacista e il padre, tecnico di laboratorio all’istituto industriale Othoca (la scuola dove Alessio si era diplomato). Straziati da un dolore indicibile sono rimasti fino all’ultimo accanto al figlio. Al di là dei nastri bianco rossi della polizia c’erano gli amici, increduli e con le lacrime agli occhi. «Ci conoscevamo fin da bambini – ripetono – Amava le moto, era un ragazzo tranquillo e allegro, è assurdo». Anche il sindaco Andrea Casu si è precipitato non appena appresa la notizia «un dolore per tutta la nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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