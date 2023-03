Schianto fatale, muore come il padre 

Sotto choc la comunità gavoese, dove Brau era stimato e benvoluto da tutti. «Siamo scossi e increduli dinanzi a questa tragedia – sottolinea il sindaco Salvatore Lai, raggiunto al telefono mentre porta la vicinanza sua e dell’amministrazione ai familiari –. Pietro era una persona positiva che faceva bene alla nostra società, viveva da diversi anni in paese dove si era saputo ambientare in modo eccelso, guadagnandosi la stima della popolazione. La sua presenza mancherà a tutti noi». Grande la commozione anche nel paese natale di Brau, che non aveva mai interrotto i legami con le radici. «Siamo vicini ai familiari in questo triste momento - così la sindaca Giovanna Porcu - a loro va il pensiero di tutta la nostra comunità unito ad un forte abbraccio».

Incidente mortale, nella tarda mattinata di ieri, sulla strada provinciale 30, nei pressi del santuario di San Cosimo , tra Mamoiada e Lodine. Secondo i primi accertamenti, Pietro Brau, ingegnere 46enne originario di Orune ma da tempo residente a Gavoi, dove viveva con la famiglia e svolgeva la libera professione, presumibilmente per via di un malore ha perso il controllo della Punto Evo andandosi a schiantare contro un albero. Brau, sposato e padre di un bambino di tre anni, faceva ritorno a casa dall’istituto agrario di Siniscola, dove faceva il professore di sostegno. Anche il padre, Gino, morì in un incidente stradale.

L’impatto

Due paesi in lutto

Addio social

Non è mancato un saluto, anche nel seguitissimo gruppo Facebook Ammentos de Orune attraverso un post di Giuliana Pittalis, collega insegnante e compaesana: «Accade che alcune persone a noi care vengano a mancare molto prima di quanto potessimo mai immaginare. Pietro, ci siamo visti ieri a scuola e sicuramente oggi non pensavo di ricevere la terribile notizia della tua morte, che ha sconvolto la nostra comunità, ma anche l’intero istituto Agrario, dove tu collega da qualche mese ti sei fatto voler bene da subito da docenti e alunni. Eri un punto di riferimento per tanti ragazzi, per due in particolare. Dovevamo organizzare la gita per fine mese, che vita ingiusta. Ci mancherai Pie'». Oggi alle 16.30 i funerali nella parrocchia di San Gavino, a Gavoi.

