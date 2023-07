Schianto fatale, muore 66enne 

Ha perso il controllo della sua auto, volata poi contro un cancello in ferro, rovesciandosi. Emilio Piga, nato 66 anni fa a Cagliari e residente a Sestu, è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dall’abitacolo dal mezzo finito con le ruote in aria. Un incidente terribile sotto gli occhi di alcuni passanti e di diversi automobilisti: l’allarme al 118 è stato immediato. Quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo forse tradito da un malore causato dal caldo: in quel momento l’aria era irrespirabile. Un’ipotesi al momento, ma i dubbi restano.

L’auto si è ribaltata

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in via S’Ecca s’Arrideli. Il pensionato stava forse rientrando a casa, era solo. In un tratto in discesa, ha perso verosimilmente il controllo dell’auto, fino a quando questa è andata a schiantarsi contro uno dei pilastri in cemento del cancello di un’abitazione, rovesciandosi e catapultando il conducente fuori dall'abitacolo. A dare l’allarme, alcuni automobilisti con le chiamate al 118 e alla polizia locale. L’ambulanza non ha tardato ad arrivare con l’unità medicalizzata a bordo. Un intervento purtroppo inutile: il conducente, poi identificato, non dava segni di vita. Intanto sono arrivate alcune pattuglie della polizia locale: i rilievi di legge sono andati avanti per alcune ore sotto il sole rovente, con la temperatura vicina ai 40 gradi.Sul posto anche il comandante della polizia locale Antonello Angioni.

I testimoni

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, nessuno avrebbe comunque rischiato di rimanere travolto dall’auto del pensionato che andava a finire sul cancello di una abitazione lungo strada. I vigili urbani avrebbero già raccolto alcune testimonianze, e intanto cercano di recuperare eventuali immagini di qualche telecamera piazzata lungo la strada, per avere più elementi a disposizione. Ultimati i rilievi di legge, gli uomini della polizia locale hanno contattato il magistrato che ha disposto la rimozione della salma trasportata poi all’obitorio del cimitero di Quartu, a disposizione della famiglia. La macchina è stata portata via; il mezzo potrebbe essere messo sotto sequestro per eventuali accertamenti meccanici. Al momento, si fanno solo ipotesi.

Ipotesi al vaglio

Emilio Piga potrebbe essere stato tradito da un malore, perdendo il controllo del volante; così come non è da escludere il guasto meccanico dell’auto, diventata incontrollabile.

Questa mattina i vigili urbani di Quartu torneranno a S’Ecca s’arrideli per nuovi accertamenti sulla strada, teatro in passato di diversi incidenti mortali. Molti i tratti insidiosi in entrambe le direzioni di marcia, in una carreggiata molto trafficata durante tutto l’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA