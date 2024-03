Schianto fatale, morto bimbo di tre mesi 

Un botto devastante. Poi la tragedia, straziante e sconvolgente. Alessandro è volato via, strappato al mondo e alla mamma che gli sedeva accanto, dentro l’auto impazzita andata a sbattere contro un’altra. Aveva appena tre mesi. È spirato sull’asfalto di Cala Liberotto, a Orosei, mentre la giovane mamma e due amiche, tutte di Orune, venivano trasportate all’ospedale in condizioni gravissime. La mamma, Angelica Farina, e un’amica sono state accompagnate in elicottero all’ospedale di Sassari. L’altra amica è giunta a Olbia a bordo di un’ambulanza. Illeso, ma sotto choc, l’operaio di Orosei che guidava l’altra vettura. La tragedia ha lasciato tutti sgomenti soprattutto Orosei, teatro dell’incidente, e Orune, paese d’origine delle vittime.

L’incidente

L’incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Cala Liberotto. Il bimbo viaggiava nel sedile posteriore, accanto alla mamma e insieme ad altre sue donne, a bordo di una Fiat Panda che si è andata a scontrare frontalmente con una Golf condotta da un automobilista di Orosei. Nel tremendo schianto, avvenuto intorno alle 16, sulla vecchia Orientale sarda, all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce a Cala Ginepro, ad avere la peggio i passeggeri dell’utilitaria. Tutti gli occupanti sono stati soccorsi dal 118 con una mobilitazione imponente di ambulanze ed elicottero. Ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori lo hanno estratto dalle lamiere ormai privo di vita. Alessandro Zamatretta Delgado, padre messicano e mamma di Orune che per la sua nascita aveva scelto di tornare da Dublino dove lavorava, non respirava già più.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Siniscola, che hanno dovuto liberare dalle lamiere contorte anche le tre donne che si trovavano a bordo della Panda. Una volta stabilizzate sono state trasferite d’urgenza negli ospedali. La mamma, assieme a un’amica, in elicottero a Sassari. Entrambe in condizioni gravi, ma non disperate. Meno serie invece le lesioni riportate dal conducente della Golf. Sul luogo dell’incidente sono giunti in forze anche diverse pattuglie dei carabinieri di Orosei, Irgoli, Dorgali e della compagnia di Siniscola. Per far sì che l’intervento di soccorso andasse avanti in sicurezza una delle due corsie della strada statale 125 è stata chiusa alla circolazione, creando notevoli rallentamenti al traffico che a quell’ora era assai sostenuto.

Indagini

I militari si sono messi al lavoro anche per far luce sull’esatta dinamica dell’incidente che è avvenuto in un tratto di strada già teatro di altri incidenti mortali. Sequenza che pur non essendo chiara è senz’altro legata ad una invasione di corsia da parte di una delle due auto coinvolte. Forse a causare lo schianto potrebbe essere stata una disattenzione o un guasto meccanico. O ancora il riflesso del sole sul parabrezza di una delle due vetture che potrebbe aver tolto la visuale a chi era alla guida. Sarà cura degli inquirenti capire cosa sia effettivamente successo. Certo è che l’impatto è stato molto violento e che la Fiat Panda su cui viaggiava il piccoletto si è accartocciata su se stessa diventando una trappola mortale per il neonato. Ai primi soccorritori si è presentata una scena agghiacciante, in particolare per coloro che si sono dovuti occupare del corpicino ormai senza vita del bimbo.

La terribile notizia è rimbalzata da Orosei a Orune lasciando tutti sotto choc.

