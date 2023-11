Schianto fatale e tante domande 

Una manovra improvvisa, lo schianto e due nuove croci sull’asfalto. Sarà un incidente probatorio chiesto nei giorni scorsi dalla Procura di Nuoro a far luce sull’esatta dinamica dell’incidente che il 19 ottobre sulla 389 costò la vita a Peppino Fois, assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria, e ferì gravemente la direttrice del carcere di Badu ’e Carros, Patrizia Incollu, morta dopo 12 gironi di agonia nel reparto di Rianimazione del San Francesco. La richiesta è stata notificata nei giorni scorsi alle parti: l’unico indagato, l’autista dal camion, il fonnese Bruno Loche, difeso dall’avvocato Paolo Raffaele Tuffu, e i familiari di Fois e della Incollu, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Lorenzo Soro e Maria Gavina Monni.

Schianto mortale

L’esame fisserà i punti di un sinistro avvenuto in una strada rettilinea e senza spartitraffico dove l’autista del camion aveva una visibilità perfetta. Oltre ad avere un punto di osservazione privilegiato, vista l’altezza della cabina, tra il punto del terrificante impatto e il tragitto percorso dalla Skoda con le due vittime c’era un rettilineo con visibilità di ben 700 metri. Sembra impossibile che non abbia visto arrivare quell’auto. Una distrazione? I periti dovranno dare le risposte sulla dinamica e spiegare cosa sia accaduto. L’autista usava il cellulare o altro? Gli accertamenti sono stati svolti dalla Polstrada, coordinata dal pm Riccardo Belfiori.

Erano le 17.30, quando la Skoda condotta da Fois si è trovata sulla sua corsia il camion che procedeva in direzione opposta. Il mezzo svoltava a sinistra per immettersi nel distributore di benzina di Janna ’e Ferru. Forse per rifornire, o fare rientro nel deposito della ditta per cui lavora, che sta proprio dietro alla stazione di servizio. L’impatto è stato violentissimo. Sull’asfalto nessun segno visibile di frenata.

RIPRODUZIONE RISERVATA