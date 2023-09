Schianto fatale dopo la festa sulla strada di casa 

Ancora una vittima sulla 197, la Statale che attraversa il Medio Campidano: Loris Bandino, 39 anni, operaio di San Gavino, solare e benvoluto da tutti, è morto ieri prima dell’alba, mentre rientrava a casa dopo una notte trascorsa con amici a Furtei, in occasione della tradizionale festa paesana di Santa Maria. C’era andato portandosi dietro il suo amico inseparabile, un suricato di nome Achille. Loris Bandino era al volante della sua Opel Corsa quando, arrivato al chilometro 21 e 300 del tratto Sanluri-San Gavino, forse per un colpo di sonno, ne ha perso il controllo: il veicolo ha invaso la carreggiata opposta e ha finito la sua corsa andando a schiantarsi sul guardrail. L’urto è stato violentissimo. Il giovane è morto sul colpo.

Soccorsi e rilievi

Verso le 4 di ieri mattina alcuni automobilisti hanno notato l’auto fuori corsia e hanno dato l'allarme. Subito dopo sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Sanluri e i colleghi delle stazioni di Samassi e Guasila, e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dal veicolo. Il suricato è sopravvissuto: visibilmente spaventato, è stato portato via a bordo di un’ambulanza del 118 e quindi consegnato a Teresa, la madre di Loris, e alla sorella Alice: saranno loro, adesso, a prendersene cura.

Al momento l’ipotesi più probabile è che a causare l’incidente sia stato un colpo di sonno, ma non si può esclude un malore, una distrazione al telefonino o altro ancora.

Notevoli i disagi per gli automobilisti, attenuati dalla presenza dei carabinieri che hanno gestito il traffico. La viabilità è tornata alla normalità solo nella tarda mattina quando l’Anas ha messo in sicurezza il tratto stradale.

Comunità sconvolta

A San Gavino tutto il paese piange per la scomparsa di un giovane uomo che amava la vita ed era sempre sorridente e gentile con tutti. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social. «Mio fratello – racconta Alice Bandino, la sorella – viveva sempre al massimo, a breve sarebbe dovuto partire per lavoro». Loris aveva fatto un po’ di tutto, aveva lavorato anche nella fonderia e per il Comune. «Era un ragazzo sempre disponibile, generoso e amico di tutti, molto amante degli animali», lo descrive il sindaco Carlo Tomasi: «Era pieno di entusiasmo: tutto il paese lo piange. Ci stringiamo alla famiglia, alla mamma Teresina e alla sorella Alice: è una tragedia». Ha parole di conforto anche il vescovo della diocesi di Ales-Terralba, padre Roberto Carboni: «Non conoscevo Loris, la sorella Alice invece sì: ha collaborato per tanti anni nel centro missionario e fa parte attualmente del servizio diocesano per la tutela dei minori. Mi unisco al suo dolore e a quello della famiglia».

L’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari: i funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di Santa Teresa del Gesù Bambino.

Dolore e rabbia

Le comunità del Medio Campidano sono stanche di contare i morti sulla 197. Era il 2008 quando i sindaci del territorio si unirono per protestare contro la pericolosità della Statale. Da allora nulla è cambiato: sul quel tragitto tre anni fa persero la vita altri due giovani di San Gavino, 34 e 37 anni, mentre l’ultima è dello scorso febbraio, una donna di 42 anni, morta nel tratto Furtei-Villamar. Fra le croci, quelle che ricordano un 23enne di Nurri di 23 anni e un 25enne di Sanluri. fra San Gavino e Sanluri – incalza Alberto Urpi, sindaco di Sanluri – deve diventare a quattro corsie. La strada è troppo trafficata e lo sarà ancora di più con la costruzione del nuovo ospedale. Assurdo che per arrivare al pronto soccorso del territorio si debba viaggiare su un percorso stretto e poco sicuro». Protesta anche il sindaco di Furtei, Nicola Cau: «È l’ennesima tragedia che si poteva evitare. È necessario unire le forze e fare tutto il possibile per prevenirne altre, sulla 197 e sulle altre strade dell’Isola».

