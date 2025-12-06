Schianto fatale, aperta un’inchiesta 

La strada buia, una leggera pioggia che limitava ulteriormente la visibilità. E poi quello schianto violentissimo che non ha lasciato scampo a Antonino Dessì, 80enne di Nureci. La Procura ha aperto un’inchiesta sul tamponamento avvenuto due sere fa sulla Statale 442, un atto dovuto per consentire tutte le verifiche e accertare eventuali responsabilità. Di certo l’ennesimo grave incidente sulle strade dell’Oristanese riaccende i riflettori sulla sicurezza al volante.

Lo scontro

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Mogoro, guidati dal capitano Enrico Concas, la minicar elettrica (su cui viaggiava l’anziano in compagnia di una compaesana) era ferma ai lati della carreggiata forse a causa di un guasto o perché si era scaricata la batteria. I due aspettavano il soccorso stradale nel tratto della Statale che collega Uras a Laconi, quando all’improvviso è sopraggiunta una Fiat Punto e il 69enne che era alla guida non ha potuto evitare l’impatto con la minicar. Un urto violentissimo, tanto che sia Antonio Dessì che la donna sono stati sbalzati dall’abitacolo e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La 75enne è stata subito soccorsa e trasferita al San Martino, lievi ferite anche per il conducente dell’auto. Oggi intanto l’ultimo saluto all’anziano, autista in pensione, che come ricorda il sindaco Emanuele Atzori «era conosciuto da tutti. Siamo scossi per quanto accaduto».

Gli accertamenti

Dai rilievi dei carabinieri è emerso che la minicar non avrebbe avuto alcuna luce di segnalazione e, in una strada buia, è stato impossibile riuscire a evitare l’impatto. L’automobilista intanto è stato sottoposto ai vari test per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe e dai primi riscontri pare siano tutti negativi.

I pericoli

L’incidente sulla Statale 442 è il terzo mortale in due settimane nell’Oristanese, dopo quello di Riola e Narbolia. Strade buie, talvolta con poca segnaletica ma in questo caso come conferma il sindaco di Nureci «la Statale non è in cattive condizioni. Purtroppo venerdì c’è stata una brutta combinazione di fattori, il buio e il guasto alla minicar». E qui si apre un altro capitolo: per le macchine così piccole, una sorta di presidio medico, è un grosso rischio circolare in strade extraurbane e provinciali anche se è consentito. Il Codice della strada vieta la circolazione solo nelle strade Statali classificate come extraurbane principali (superstrade) ma la 442 sembrerebbe sia una extraurbana secondaria. «Gli accertamenti sono in corso – sottolinea Steven Chenet, comandante provinciale dei carabinieri – Bisogna ricordare che fra le cause principali degli incidenti c’è la velocità». Tesi ribadita anche dal comandante della Polizia stradale Roberto Piredda: «Alla base c’è sempre il comportamento umano. Le strade possono essere bisognose di manutenzioni ma la responsabilità è di chi guida».

