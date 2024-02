Schianto fatale 131 dcn chiusa per le indagini 

Per oltre due ore ieri pomeriggio, la strada statale 131 Dcn è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, dal bivio di Lula fino al bivio per la zona industriale di Siniscola, con tutte le auto dirottate sulla vecchia statale, per via di un sopralluogo disposto dalla Procura di Nuoro al chilometro 87 dell’arteria viaria. Una chiusura che si è resa necessaria per eseguire un sopralluogo tramite i periti e i consulenti, gli ingegneri Roberto Pulina e Salvatore Forma, nel luogo dove la notte tra l’11 e il 12 novembre 2023 avvenne il gravissimo incidente che coinvolse un giovane siniscolese, Gabriele Tancale.

Il ventenne era alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta, stava rientrando da Nuoro verso la sua città natale, quando giunto a Monte Pizzinnu entrò in contatto con una Fiat Punto condotta da una donna romena, Anca Carmela Romanu, rimasta ferita in modo meno grave. L’Alfa sfondò il new jersey in plastica posizionato dove prima c’era una deviazione dovuta ai cantieri, e dopo aver percorso centinaia di metri finì in un burrone. Ora l'inchiesta condotta dagli uomini della Polstrada e portata avanti dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori, mira a trovare eventuali responsabilità del sinistro, con i periti e i consulenti che dovranno capire se quelle barriere in plastica erano adeguate.

RIPRODUZIONE RISERVATA