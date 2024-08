Schianto dopo la festa, cinque feriti 

A Macomer una festa tra amici ha rischiato di finire in tragedia. Cinque ragazzi, tutti di Macomer, il più giovane di appena 16 anni, sono finiti in ospedale. A bordo di una Renault Scienic e facevano rientro nelle loro case, poco prima dell’alba di ieri, dopo una notte di festa trascorsa in un’azienda agricola nelle campagne di Macomer. Percorrendo un tratto di una strada comunale di penetrazione agraria, che collega l’abitato e la zona industriale di Tossilo, la vettura è uscita di strada.

Incidente

Alla guida del mezzo un giovane di 22 anni, fresco di patente. Ad un certo punto, dopo aver affrontato un curvone, il conducente ha perso il controllo dell’auto, per cause imprecisate (distrazione, colpo di sonno, un improvviso malore) che i carabinieri stanno accertando. La vettura è impazzita andando a schiantarsi contro la base di cemento di un sottopasso ferroviario, nella zona di Serbagusa, poco distante dal nuovo cimitero. L’impatto è stato violento, anche se la velocità, per fortuna, non era sostenuta, dovuta alle condizioni della strada. Nessuno dei ragazzi per fortuna ha riportato ferite gravi e preoccupanti.

Subito dopo l’incidente sono scattati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati gli operatori delle ambulanze del 118, i carabinieri del gruppo Radiomobile della compagnia di Macomer e i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare i cinque ragazzi (qualcuno lo aveva già fatto senza l’aiuto dei soccorritori) dalle lamiere contorte dell’auto, che è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore. Gli operatori del 118 hanno stabilizzato i ragazzi. Poi le ambulanze hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali di Nuoro e Oristano. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono stati sottoposti a visite accurate, nessuno ha riportato ferite gravi e saranno dimessi dopo gli accertamenti.

Patente ritirata

I carabinieri del gruppo Radiomobile hanno provveduto ai rilievi. Il conducente del mezzo è risultato positivo all’alcoltest. I militari hanno quindi provveduto al ritiro immediato della patente e al sequestro della vettura. I giovani erano reduci da una notte di festa, in campagna, poco distante dal luogo dove è avvenuto l’incidente e accanto alla strada che collega l’abitato con l’area industriale di Tossilo.

