Schianto dopo il tuffo, 14enne grave 

Ultimo giorno di scuola e tradizionale bagno nel mare di Torregrande per tantissimi studenti. Ieri però l’entusiasmo ha lasciato subito spazio all’angoscia: un 14enne dell’Oristanese è rimasto gravemente ferito mentre si tuffava. Ci sarebbe stato un impatto violento contro il fondale che potrebbe aver provocato al giovanissimo studente una lesione alla colonna vertebrale. Il ragazzo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente

Il 14enne insieme ad altri amici stava trascorrendo il sabato al mare. Per tutti doveva essere un momento di spensieratezza in una delle prime giornate di gran caldo estivo ma intorno all’ora di pranzo qualcosa è andato storto. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, i ragazzi si stavano divertendo in acqua ed è a quel punto che è accaduto il drammatico incidente: lo studente si sarebbe tuffato in un tratto di mare in cui il fondale non era particolarmente profondo. L’impatto è stato violento, il ragazzo è rimasto in piedi in acqua e ha accusato un malore.

I soccorsi

Dopo aver assistito in diretta a quel tuffo finito male, sono stati gli amici a rendersi conto della gravità della situazione e subito hanno allertato i soccorsi e avvisato i genitori del compagno di scuola. Poi hanno chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri in servizio nella borgata marina di Torregrande, mentre qualche altro bagnante aveva già chiesto l’intervento del 118. In pochi minuti sono arrivati i soccorritori che, dopo i primi accertamenti si sono resi conto della gravità della situazione con possibili problemi neurologici per lo studente. La corsa in ambulanza fino al San Martino, qui i medici lo hanno stabilizzato e subito è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Brotzu di Cagliari con un elicottero dell’Areus. Secondo i primi accertamenti, il ragazzo ha riportato una probabile lesione della colonna vertebrale, le condizioni sono critiche. All’ospedale è stato raggiunto subito dai genitori, che vivono momenti di grande apprensione per i possibili sviluppi dei traumi riportati dal figlio. Molto scossi anche gli amici e i compagni di scuola del 14enne che in queste ore gli mostrano vicinanza e affetto.

