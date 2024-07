Schianto contro un’auto: per un motociclista gamba e piede fratturati 

Sono parse estremamente gravi, le condizioni di un motociclista rimasto ferito - poco dopo la mezzanotte di ieri nel tratto cagliaritano della Statale 195 per Pula - in un incidente stradale. La sua moto si è schiantata contro un’auto. Soltanto dopo il ricovero all’ospedale Brotzu, è stato accertato che in realtà l’uomo - Antonello Fenu, 51 anni, di Capoterra - non era in pericolo di vita e, soprattutto, non rischiava di vedersi amputare una gamba, com’era invece sembrato ai primi soccorritori. Ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di via Peretti, Fenu è stato giudicato guaribile in un mese.

Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale di Cagliari, che sono intervenuti sulla 195, stanno ancora lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente stradale. La moto condotta dall’uomo di Capoterra, una Yamaha, stava percorrendo il primo tratto della Statale 195 subito dopo la parte a quattro corsie. Viaggiava in direzione di Pula esattamente come una Toyota Yaris condotta da un 25enne dell’hinterland cagliaritano. Improvvisamente c’è stata la collisione tra i due mezzi, della quale le cause non sono ancora state chiarite fino in fondo. La Yahama di Fenu è finita sull’asfalto e l’uomo ha riportato fratture a una gamba e a un piede.

Soccorso da un’ambulanza dell’uno-uno-otto, il motociclista è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dov’è ricoverato con una prognosi di un mese.

