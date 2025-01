Schianto contro un tir, morti due giovani 

CANOSA. Francesco Minervini aveva 21 anni. Giovanni Fiore ne avrebbe compiuti 26 tra qualche mese. Sabato notte erano insieme sull’Alfa che si è schiantata contro un tir mentre viaggiava sulla statale 93. L’impatto che ha ucciso i due giovani è avvenuto a ridosso del casello autostradale di Canosa, la loro città La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, indagano gli agenti della polizia stradale. Sono stati loro, assieme al personale del 118, a intervenire su quel tratto di strada buio e reso ancora più pericoloso dal maltempo, ma sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per tirare fuori da quel che rimaneva dell’auto i corpi dei due ragazzi. Lo schianto contro il camion è stato talmente forte da spezzare in due la macchina: la parte anteriore ammaccata e sbilenca da un lato, la posteriore irriconoscibile e finita contro il guardrail da un altro. La dinamica dell’incidente è da chiarire: forse una invasione di corsia, un sorpasso azzardato con l’auto che finisce dritta sul camion. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del casello autostradale e la testimonianza del camionista. L’autorità giudiziaria deciderà oggi se disporre l’autopsia.

