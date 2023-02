Schianto contro un palo del semaforo Conducente illeso, danni all’impianto  

Ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il palo del semaforo e fermandosi sul marciapiede. Nell’incidente avvenuto ieri mattina in via Scano non si sono stati fortunatamente feriti: danni alla fine all'impianto, con una lanterna del semaforo distrutta, e alla vettura.

Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Ancora da capire cosa sia accaduto: forse una distrazione, una manovra improvvisa per evitare un’altra vettura o un azzardo. L’auto è così finita contro il palo di un semaforo e poi sul marciapiede senza per fortuna travolgere nessuna persona.

