Schianto con la moto, muore un pensionato 

Tragico incidente sulla strada Provinciale 83: un motociclista, Franco Corda, settantaseienne di Iglesias, è deceduto a seguito di uno schianto con la sua moto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mentre percorreva in solitaria, con la sua MV Augusta, i tornanti nel tratto tra Cala Domestica e Acquaresi.

Nelle curve

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente ma, secondo una prima ricostruzione, pare che a circa metà percorso sia finito nella corsia opposta, andando a urtare il cordolo in cemento che delimita la carreggiata. È un tratto di strada che aveva percorso tante volte sia da solo sia in compagnia degli amici con cui condivideva la passione per le moto. Nell’impatto Corda avrebbe sbandato finendo poi sull’asfalto e terminando la corsa trenta metri più avanti. Erano circa le 15 quando alcuni automobilisti di passaggio hanno scoperto ciò che era appena accaduto, attivandosi immediatamente per chiamare i soccorsi. Ma l’operazione non era affatto facile: in tutta la zona non c’è segnale di rete telefonica. Corda, è stato raggiunto dall’ambulanza del 118 e dai carabinieri della stazione di Fluminimaggiore, supportati dai militari del Nucleo radiomobile di Iglesias. Al personale sanitario, le condizioni dell’uomo sono apparse da subito serie, perciò è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Areus, giunto in breve tempo da Cagliari. Il traffico, gestito dai carabinieri, ha subito qualche rallentamento fino 18.30, orario in cui è stato rimosso il mezzo.

In ospedale

Dopo le prime cure, Corda è stato stabilizzato e poi consegnato all’equipe dell’elicottero, che ha provveduto ad accompagnarlo, con codice rosso, all’ospedale Brotzu, di Cagliari. Fino alla tarda serata non si avevano notizie certe, si sapeva soltanto che la prognosi non era stata sciolta. Poi, poco prima delle 21 i medici si sono dovuti arrendere. Franco Corda era un odontotecnico molto noto sia a Iglesias sia a Carbonia dove, per anni, aveva lavorato in uno studio dentistico. La notizia della sua morte ha destato profondo sgomento tra gli amici, alcuni dei quali, nel pomeriggio si erano recati nel luogo dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA