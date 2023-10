Schianto con la moto, l’operaio è morto 

Non ce l’ha fatta. Maurizio Piras, l’operaio di Villamassargia rimasto gravemente ferito nell’incidente accaduto venerdì sera nel tratto di Uta della Provinciale 2, è morto ieri mattina nell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trovava ricoverato in Rianimazione.

L’incidente risale a venerdì intorno alle 18,30, vicino alla diga del Cixerri. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Siliqua, sembrerebbe che il sessantenne, a bordo della sua moto Honda Cbr 1000, al termine della giornata lavorativa a Macchiareddu, dopo un sorpasso, si è trovato davanti un camion Iveco Daily che sopraggiungeva in direzione Uta, guidato da un 25enne di Assemini. Piras non sarebbe riuscito a rientrare in tempo nella sua corsia, andando così a impattare contro lo spigolo anteriore sinistro del mezzo pesante, che procedeva regolarmente. L’urto è stato violentissimo: la moto, completamente distrutta, è finita sul bordo della carreggiata, mentre il corpo del motociclista, sbalzato per diversi metri, è impattato rovinosamente sulla sede stradale. Illesi i due operai sul camion. Piras ha perso conoscenza, finendo poi in arresto cardiocircolatorio. Un medico anestesista di passaggio e un tecnico dell'elisoccorso hanno attuato le prime manovre di soccorso. La rianimazione è proseguita con l’arrivo dell’ambulanza del 118, che ha consentito all’uomo di riprendersi, poi la corsa verso l’ospedale. A Villamassargia è iniziata una lunga notte di preghiere. Nella mattinata di ieri, la notizia del decesso ha sconvolto l’intera comunità. Maurizio Piras lascia due figli ventenni.

