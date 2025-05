Schianto con la moto all’ingresso di Nuxis, muore il vicesindaco 

«Vado a prendere un caffè con un amico, torno tra dieci minuti». Sono state le ultime parole che Dario Melis, vicesindaco di Nuxis, ha scambiato con la sua fidanzata Francesca Frongia di Carbonia prima di salire in sella alla sua moto. Cinque minuti dopo la donna ha ricevuto una telefonata che le ha fatto crollare il mondo addosso: «Dario ha avuto un incidente, è morto».

Lo schianto

Un dramma assurdo quello che si è consumato ieri mattina all’ingresso di Nuxis poco dopo le 13. La coppia si preparava a prendere parte a un battesimo ma Dario Melis, 41 anni compiuti il 10 maggio scorso, aveva calcolato di poter fare in tempo per un breve incontro con un amico. Così è salito sulla sua Honda Cbr 600 rossa e si è allontanato dalla casa che da pochissimo tempo condivideva con la compagna che aveva conosciuto quando entrambi lavoravano nella residenza assistita di Nuxis. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra la statale 293 (che in quel tratto prende il nome di via Grazia Deledda) e via della Libertà, la strada che conduce sino al centro di Nuxis da dove arrivata una Seat Ateca, un’auto presa a noleggio con a bordo quattro turisti svizzeri. La moto avrebbe centrato, in un urto violentissimo, la portiera anteriore sinistra dell’auto che aveva alla guida una donna di 70 anni. Saranno i rilievi a dare con esattezza tempi e posizione dei mezzi prima dello scontro, si sa soltanto con certezza che Melis è rovinato sull’asfalto, un impatto che non gli ha dato scampo.

«Mi sono ritrovata davanti la scena dell’ennesimo incidente sulle nostre strade sulcitane. – ha scritto in un toccante post di cordoglio ieri pomeriggio Ilaria Portas, assessora regionale alla Cultura che casualmente passava sulla stessa strada al momento dell’impatto - Ancora non sapevo che si trattasse del vicesindaco di Nuxis. C’era il corpo di un ragazzo a terra, una moto e un’autovettura incidentate e i presenti che chiamavano i soccorsi. Ho chiamato istintivamente il sindaco Romeo Ghilleri che si è precipitato sul luogo dell’incidente, solo successivamente ho scoperto che si trattava del vicesindaco Dario Melis». Sul posto, insieme alla compagna e ai familiari del giovane amministratore sono arrivare le ambulanze dei volontari del soccorso di Giba e Siliqua e la Mike 70 del 118 di Iglesias, i carabinieri della stazione di Nuxis con i colleghi di Narcao e della Radiomobile di Carbonia. Soccorsi praticamente immediati che hanno permesso di accompagnare i feriti (lievi) al Pronto soccorso di Carbonia ma purtroppo vani per il motociclista. Ai medici e ai carabinieri non è rimasto che confermare la tragica notizia ai familiari, poi la salma, dopo i rilievi, è stata trasferita al cimitero comunale.

Il cordoglio

Unanime il cordoglio dei sindaci e degli altri rappresentanti istituzionali del territorio che ben conoscevano Dario Melis che, dal giugno del 2022 ricopriva l’incarico di vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, socio- assistenziali e culturali della giunta guidata da Romeo Ghilleri: «Avevamo lavorato insieme alla squadra che ci ha permesso di vincere le elezioni e si è sempre distinto come amministratore competente, leale e corretto – dice il primo cittadino – per me era un prezioso collaboratore ma, prima ancora, un grande amico. Siamo vicini alla sua famiglia, per tutti è un dolore fortissimo». Sulle pagine social istituzionali del Comuni del Sulcis, nel corso dell’intera serata, sono stati messi online messaggi di cordoglio tutti con un denominatore comune: la serietà e la competenza di un giovane amministratore che si era messo al servizio della sua comunità, un esempio di impegno e abnegazione che non sarà dimenticato. Oggi si conosceranno data e ora del funerale.

