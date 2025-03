Schianto col monopattino 

Il saluto agli amici, dopo una serata trascorsa insieme prima di rientrare a casa, giusto tre incroci più avanti, una strada percorsa decine di volte. Invece la corsa in monopattino si è fermata in via Planargia, nel centro urbano di Ploaghe. Il mezzo elettrico su cui viaggiava un ragazzino di 17 anni si è schiantato contro un furgone, uno scontro violento che lo ha catapultato qualche metro più avanti. Immediati i soccorsi e il trasporto al Santissima Annunziata di Sassari dove è stato predisposto nel reparto di Rianimazione il ricovero del minore, in gravi condizioni e con prognosi riservata.

Lo scontro

L’incidente è successo mercoledì sera, intorno alle 23, lungo la via Planargia all’angolo con via Sicilia. All’incrocio, per cause in corso di accertamento, lo scontro contro un furgone Renault Kangoo con a bordo un uomo di 38 anni, anche lui residente a Ploaghe. Il 17enne è stato sbalzato sul parabrezza andato in frantumi, prima di cadere sull’asfalto. Drammatiche le conseguenze dell’impatto che gli ha procurato un importante trauma cranico e fratture al torace. Stabilizzato dagli operatori sanitari del 118, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale civile di Sassari, dove si trova ricoverato nella sezione della Rianimazione in pericolo di vita. È tenuto sotto osservazione dai medici che nelle prossime ore decideranno se sciogliere la prognosi. La circostanza dell’incidente è in fase di approfondimento da parte dei carabinieri di Plaoghe che hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica. Il conducente del furgone è risultato positivo all’alcoltest. Il militari del comando provinciale hanno inviato una informativa alla Procura della Repubblica che ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sottoposti a perizia. Gli accertamenti in corso mirano a chiarire tutte le responsabilità. In particolare si dovrà appurare anche se il 17enne viaggiava sul monopattino con o senza il casco, dispositivo previsto dall’attuale normativa. Al vaglio degli inquirenti anche la presenza delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il momento del drammatico scontro.

