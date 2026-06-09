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Muravera.
09 giugno 2026 alle 02:27

Schianto col furgone, feriti tre giovanissimi 

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Tre lavoratori stagionali della penisola sono rimasti feriti all’alba di ieri in un incidente stradale a Colostrai, sul litorale di Muravera. Secondo gli accertamenti del Radiomobile di San Vito e della stazione di Muravera, viaggiavano su una Fiat Punto che per cause in via di accertamento, avrebbe improvvisamente sbandato centrando il cancello di un cortile di una villetta a Colostrai. A bordo c’erano un 17enne originario di Vasto, un 21enne di Bra ed un 18enne di Torino. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio con l’arrivo di tre ambulanze: la medicalizzata Mike 60 del 118 del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei e due mezzi di base. Dopo essere stati medicati sul posto, i feriti sono stati accompagnati al Santissima Trinità, al Brotzu e al Policinico di Monserrato dove sono stati ricoverati in osservazione. Hanno riportato diverse ferite. Non sono comunque gravi.

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