Schianto auto-scooter, grave un ventenne 

Un ventenne accompagnato d’urgenza in ospedale, un’auto danneggiata e uno scooter distrutto. Grave incidente ieri verso le 21 a Pirri: all’incrocio tra via Toti e via Santa Maria Goretti si sono scontrarti un ciclomotore e una vettura. L’urto è stato violentissimo. Il giovane sullo scooter è finito sull’asfalto, riportando diverse ferite e lesioni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato, assegnandogli un codice rosso, al Brotzu. Le sue condizioni erano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. A tarda notte erano ancora in corso le valutazioni da parte dei medici.

Illeso invece il 58enne alla guida dell’auto. I rilievi sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale, arrivati dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini e della centrale operativa del 118. L’impatto è avvenuto al centro dell’incrocio per cause ancora da chiarire. I poliziotti della sezione infortunistica della Municipale dovranno anche verificare le eventuali responsabilità. Quasi certamente all’origine dell’incidente c’è una mancata precedenza. Il conducente dell’auto è stato identificato e ascoltato dagli agenti. Ora si attendono notizie confortanti sulle condizioni del giovane. (m. v.)

