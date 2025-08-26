Schianto auto-scooter all’incrocio: un ferito e traffico paralizzato 

Le prime chiamate hanno allarmato parecchio perché l’incidente avvenuto ieri verso le 18,30 in via della Pineta sembrava essere molto grave: nello scontro tra un’auto e uno scooter, il conducente del ciclomotore ha avuto la peggio e le sue condizioni iniziali sono apparse gravissime. Fortunatamente quando il personale del 118 ha raggiunto il luogo dello schianto, si era in parte ripreso: dopo i primi soccorsi è stato accompagnato a bordo di un’ambulanza all’ospedale Brotzu con assegnato un codice giallo.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza auto e scooter coinvolti nell’incidente, e le pattuglie della Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le eventuali responsabilità. Per il tempo necessario a soccorritori e agenti di svolgere il loro lavoro, il tratto di strada di via della Pineta, all’incrocio con via Forlanini, è rimasto chiuso al traffico. Numerose le persone che si sono fermate per assistere alle operazioni di soccorso da parte del personale del 118: tutti in grande apprensione per le condizioni dell’uomo alla guida dello scooter. Poi il sospiro di sollievo quando si è saputo che lesioni e traumi non erano gravissimi. (m. v.)

