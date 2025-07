Schianto auto-moto sulla 126 

È di un ferito il bilancio dello scontro tra un’auto e una moto che si è verificato martedì intorno alle 20 lungo la strada statale 126, in località Santa Caterina a Sant’Antioco. Ad avere la peggio, Renato Monni di Gonnesa che guidava una moto da strada che ha finito la sua corsa contro l’auto. Immediati i soccorsi per l’uomo che è un volontario delle ambulanze dell’Avas di Sant’Antioco. Sul posto, 2 mezzi di soccorso del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La dinamica è in fase di accertamento: si sa soltanto che la moto che procedeva in direzione San Giovanni Suergiu si è schiantata su un’auto che aveva appena svoltato pare per entrare nella località di Santa Caterina. Saranno i rilievi dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri a permettere dia stabilire reali cause e eventuali responsabilità. Il traffico è rimasto bloccato per circa mezz’ora. Poi, è stato dirottato a senso unico alternato per l’adiacente strada di campagna che costeggia la frazione antiochense per poi riprendere regolarmente dopo le 22. Il carro attrezzi ha provveduto a rimuovere la moto, completamente distrutta e l’auto, danneggiata lateralmente. (s. g.)

