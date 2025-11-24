VaiOnline
Ponte Tirso
25 novembre 2025 alle 00:20

Schianto auto-moto, due feriti 

Due giovani motociclisti sono rimasti gravemente feriti nello scontro della loro moto con un’auto. L’incidente è accaduto domenica notte all’inizio del nuovo ponte all’uscita di Oristano: un’auto, proveniente dalla circonvallazione di Silì si è immessa sul ponte imboccando la corsia di sorpasso proprio nel momento in cui sopraggiungeva la moto.

L’impatto è stato molto violento, ad avere la peggio i due motociclisti che sono finiti a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, uno dei due ragazzi è stato accompagnato all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni critiche ma dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. L’amico che viaggiava con lui è stato trasferito al San Martino dagli operatori del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi, mentre i carabinieri hanno regolato la viabilità che è rimasta a lungo bloccata. Durante le fasi dei soccorsi si sono formate lunghe code in via Cagliari poco prima dell’accesso del ponte. Ultimate le operazioni, la circolazione è ripresa regolarmente.

