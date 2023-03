Schianto all’incrocio, auto finisce contro il muro di una palazzina  

Una mancata precedenza e l’alta velocità: sarebbero queste le cause dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Is Maglias all’incrocio con con via Monte Sabotino e via Trincea dei Razzi. Due le auto coinvolte, completamente distrutte, e un conducente ferito e accompagnato, con assegnato un codice giallo, al Brotzu. Una vettura, dopo l’impatto, è finita sopra il marciapiede e contro il muro, abbattendo anche un palo della segnaletica. Per fortuna in quel momento non c’era nessun pedone: altrimenti le conseguenze dell’incidente sarebbero state certamente molto più gravi.

«Strano sia accaduto proprio in questo incrocio. Non succede mai nulla», è stato il commento ironico di uno dei tanti abitanti della zona. Per ricostruire le dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Da accertare anche le eventuali responsabilità: sono stati ascoltati alcuni testimoni presenti quando è avvenuto lo scontro. Secondo i primi rilievi, un’auto arrivava da via Is Maglias diretta verso piazza San Michele mentre l’altra vettura è uscita da via Monte Sabotino. I due mezzi hanno riportato ingenti danni. L’unico ferito, per fortuna non grave, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato al Brotzu. (m. v.)

