Schianto all’alba sulla provinciale 20, tre persone in ospedale 

Incidente stradale all’alba di ieri al quarto chilometro della strada provinciale 20 che unisce la Nuova Orientale sarda all’abitato di Solanas, frazione turistica di Sinnai. Due le auto coinvolte con tre persone rimaste ferite e accompagnate in ambulanza in tre diversi ospedali cagliaritani. Col 118, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che ha effettuato i rilievi di legge anche per risalire ad eventuali responsabilità. Al momento in merito non sono filtrate indiscrezioni. Sembra comunque che non siano rimaste coinvolte altre auto.

L’incidente è avvenuto lungo una strada molto trafficata soprattutto in questo periodo: secondo le poche in discrezioni trapelate a scontrarsi sarebbero state due auto, rimaste molto danneggiate. L’allarme è stato dato da automobilisti di passaggio con telefonate al 118 e ai carabinieri. I feriti, tre, sono stati adagiati sulle ambulanze e trasferiti con codici diversi al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato dove sono stati trattenuti in osservazione. Diverse le ferite e contusioni riportate nello scontro con i mezzi finiti oltre la carreggiata. Verso le sette, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

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