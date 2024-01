Schianto all’alba, automobilista illesa 

Prima va a sbattere contro un dissuasore della sosta posizionato a bordo strada, poi si ribalta con l’auto. È successo intorno alle 5 del mattino lungo la via Roma, in pieno centro a Selargius, un incidente a cui hanno assistito diversi residenti della zona e fortunatamente senza feriti. Tanto che sul posto non sono intervenute né ambulanze, tanto meno forze dell’ordine, solo il carro attrezzi che ha dovuto portare via il veicolo - una Citroen C3 - semi distrutto dopo lo scontro con il paletto e la carambola in strada. L’automobilista - una ragazza - pare che al momento dell’incidente avesse il telefonino in mano, motivo che avrebbe distolto l’attenzione alla guida dell’auto fino a farla finire contro uno dei dissuasori anti parcheggio posizionati lungo la via. Tanto spavento, diversi danni al veicolo, la ragazza invece è uscita fortunatamente illesa dall’abitacolo.

