Schianto a S’Acqua Cotta, grave un emigrato 

Potrebbe essere dovuto all’ennesima mancata precedenza il gravissimo incidente stradale, con due feriti in codice rosso, accaduto alle 10,40 di ieri, nell’ormai tristemente noto incrocio di S’Acqua Cotta. I primi dati riportano che, al volante della Hyundai i 30 che si è scontrata con un camion si trovava il 66enne Gianfranco Atzori, originario di Villacidro ma residente in Francia: trasportato al Brotzu dall’elisoccorso, è in gravi condizioni. Con lui viaggiava la compagna francese Elisabeth Verdin-Pool Laurence, 62 anni: per lei, ricoverata all’ospedale di San Gavino, ferite meno preoccupanti.

Dinamica e soccorsi

Atzori stava trascorrendo le vacanze estive nella sua terra quando, a soli 10 chilometri dal suo paese natio, la sua auto si è scontrata violentemente con un automezzo pesante mentre transitava nell’incrocio in direzione Samassi- Vallermosa: il camion, di una ditta dell’area industriale di Uta, proveniva da Villasor e si dirigeva verso Villacidro. L’impatto è stato inevitabile.

Gianfranco Atzori, dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Sanluri, è stato soccorso dagli operatori sanitari d’elicottero Areus, e accompagnato con codice rosso nell’ospedale Brotzu di Cagliari. La donna al suo fianco è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata nell’ospedale di San Gavino.

Le condizioni di Atzori sono apparse fin da subito molto gravi, valutazione confermata anche dalla dinamica dell’incidente, che mostra il lato guida della Hyundai completamente sfondato nell’impatto. Meno gravi le condizioni della donna. Illeso il conducente del camion.

Statale chiusa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Villacidro, titolari dei rilievi, a cui spetta anche il compito di determinare dinamica e cause del sinistro. In supporto sono giunti i colleghi delle stazioni di San Gavino e Gonnosfanadiga, che hanno chiuso per alcune ore la Statale per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, posti sotto sequestro fino a conclusione delle indagini. Presenti anche i tecnici dell’Anas, che hanno ripristinato il tratto stradale.

Incrocio mortale

La notorietà dell’importante incrocio fra le Statali 196 e 293 è legata ai tanti incidenti, anche mortali, che si sono verificati in questi anni. I sindaci di Villacidro e dei Comuni limitrofi hanno intrapreso da tempo una battaglia per chiedere la realizzazione di una rotonda. Richiesta accolta: i lavori sarebbero dovuti iniziare due mesi e mezzo fa ma ancora tutto è fermo. «Abbiamo consegnato i lavori lo scorso primo giugno», conferma l’Anas: «La ditta appaltatrice ha attivato l'allestimento del cantiere e sta procedendo con le operazioni per la realizzazione dei lavori. Per mitigare i disagi alla viabilità, in corrispondenza dell'intensificarsi dei flussi turistici si procederà, come richiesto dagli organi istituzionali, alla fase realizzativa dalla fine del mese di agosto».

«Sono costantemente in contatto con l’Anas», spiega Federico Sollai, sindaco di Villacidro: «L’ultima volta mi è stato detto che i lavori dovrebbero iniziare a fine agosto o all’inizio di settembre. Questo ritardo ci preoccupa. Molti incidenti accadono proprio nella stagione estiva: sono perlopiù i turisti, che non conoscono la pericolosità di quel crocevia, a rimanere coinvolti, come in questo caso e in quello accaduto venti giorni fa».

