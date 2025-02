Schiantato il Ghilarza, triplo salto in avanti del Carbonia 

Carbonia 3

Ghilarza 0

Carbonia (4-3-3) : Galasso, Atzeni, Broglia (23’ st Filippi), Chidichimo, Ricci, Pavone, Isaia, Mastino (43’ st Gianluca Cocco), Moreno (36’ st Carboni), Abbruzzi (30’ st Caffaro), Mancini (27’ st Tocco). In panchina Doneddu, Garcia, Lenzu, Lambroni. Allenatore Mingioni.

Ghilarza (4-4-2) : Atzeni, Floris, Chergia (34’ pt Gaita), Maugeri, Chappino, Orro (36’ st Vorticoso), Cossu (40’ st Rubattu), Melis, Wojcik (30’st Roberto Oppo), Ibba, Stefano Oppo. In panchina Miscali, Carboni, Defrassu, Erbì, Matzuzzi. Allenatore Floris.

Arbitro : Tavassi di Tivoli.

Reti : pt 44’ Ricci; st 6’ Pavone, 23’ Moreno.

Note : ammoniti D. Orro, Wojcik, Cossu, Broglia.

Carbonia. Il Carbonia riscatta la sconfitta di Tempio col medesimo risultato, 3-0, di cui però stavolta è vittima il Ghilarza. A parte l’iniziale spavalderia degli ospiti, netta la superiorità dei minerari. Al 13’ la decisione dell’arbitro di annullare il gol di Cossu è dubbia. Il Carbonia controlla l’intraprendenza del Ghilarza, poi prende (lentamente) campo e al 36’ va vicino al gol: su mischia la sfera arriva a Isai che di testa a porta vuota manda alto.

I padroni di casa passano quando mettono la gara sul piano della qualità: al 44’ azione insistente sulla sinistra, palla in profondità per Ricci che non sbaglia il diagonale. Al 1’ della ripresa gli ospiti si divorano il pareggio con Chappino, una sorta di rigore in movimento tirato alto: sarebbe potuta essere un’altra gara. Poco dopo invece Pavone non perdona: filtrante centrale e rasoterra a giro. Moreno su assist di Abbruzzi sfiora il 3-0, che realizza al 23’ su errore difensivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA