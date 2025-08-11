Schiamazzi, vandali e alcol: è allarme 

Schiamazzi che tengono i residenti svegli sino all’alba, atti di vandalismo ed episodi di inciviltà. È l’ennesimo allarme da parte dei residenti che abitano nei pressi di parchi o comunque negli spazi dove i ragazzini spesso si ritrovano la sera.

La mappa

Il caso più noto è quello del piazzale del cimitero, in via della Pace. Un'area riqualificata di recente che però è stata presa di mira da ragazzini che non hanno sempre buone intenzioni. «Capita non di rado che si radunino gruppetti di adolescenti dalla sera fino anche all'alba, soprattutto il fine settimana, urlando a più non posso, cantando e dicendo parolacce. Non se ne può più», dicono alcuni abitanti che risiedono nelle vicinanze, sottolineando che, dopo i bagordi della notte precedente, rimangono i rifiuti: bottiglie di birra, cartacce, cartoni della pizza, bicchieri di plastica.

Vandalismo

«Alcuni giorni fa hanno addirittura provato a scardinare una panchina che era attaccata alla seduta di pietra», raccontano i residenti, «per non parlare delle scritte che hanno fatto sul pavimento del piazzale pochi mesi fa». Una cosa simile avviene anche in piazzetta Maccioni, via Barbagia. Un’area non recintata, quindi di facile accesso a chiunque, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Soprattutto della notte, racconta un residente, Mattia Manunza: «Non solo nel fine settimana, anche nei giorni feriali non si riesce a dormire serenamente perché si sentono gli schiamazzi. Non ho nulla in contrario al fatto che i ragazzini si incontrino e socializzano, ho anch’io un figlio minorenne, ma non devono di certo farlo disturbando la quiete pubblica o lasciando rifiuti in terra dopo che bevono alcolici».

Alcol e degrado

Non va molto meglio nell’area verde tra via Tortolì e via Mandas. Anch’essa non recintata, viene frequentata da minorenni che bevono e poi lasciano i bicchieri usati, e a volte ancora mezzo pieni, sulle sedute in pietra: «In preda all’alcol parlano a voce alta fino all’alba, deturpano le sedute con scritte e, come se non bastasse, a volte usano anche i giochi per bambini, col serio rischio di romperli», dice Vincenzo Pala, un avventore del parco. La situazione non cambia nel parco Armando Sunda, tra via Nulvi, via Chiaramonti e la stessa via Mandas. «Non rispettano la quieta pubblica né il decoro del parco», lamentano gli abitanti. Tutti chiedono maggiori controlli.

