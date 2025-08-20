VaiOnline
Monastir.
21 agosto 2025 alle 00:23

«Schiamazzi notturni, ragazzini maleducati»  

A Monastir, tra piazza Fratelli Govoni e Cervi e il parchetto di via del Tramonto, la quiete notturna sembra ormai essere un ricordo. I residenti lamentano che, anche a notte fonda, dopo la mezzanotte, gruppi di ragazzi si ritrovano nelle piazze per giocare a pallone fino alle tre del mattino, tra rimbalzi che rimbombano sotto le finestre e parole poco educate. «È un problema che va avanti da qualche anno — racconta Gianfranco Perra, che vive proprio di fronte alla piazza — i ragazzini maleducati non rispettano le regole».

Richiamare i ragazzi e chiedere, gentilmente, di abbassare la voce e smettere con il pallone è stato inutile. Ora l’appello è rivolto al Comune per restituire tranquillità alla zona. «La situazione è insostenibile, hanno trasformato la piazza in un campo da calcio. Io mi domando: i genitori di questi ragazzi sono consapevoli di quello che fanno fino a tarda notte i propri figli?» si domanda Perra. (y. m.)

