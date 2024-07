Schiamazzi e poca igiene: locale chiuso 

E chiusura fu. Alla seconda incursione della polizia locale, dopo mesi di segnalazioni, un ristorante etnico di corso Vittorio Emanuele ha dovuto chiudere i battenti due giorni fa. Parecchi gli illeciti commerciali riscontrati dagli agenti, supportati da Asl e Spresal e, nel primo controllo, anche dai Nas. Le verifiche hanno fatto emergere la discordanza tra la pratica depositata in Comune e la realtà del locale, fatta di servizi igienici non idonei e di elementi che precludono l’agibilità degli spazi. Un contesto tale che sono in corso indagini per appurare eventuali responsabilità del tecnico che ha firmato la pratica. L’attività era divenuta negli ultimi tempi l’esempio più evidente, tra schiamazzi e non rispetto delle regole, di un centro storico in progressivo degrado. E proprio da questo ristorante il sindaco Giuseppe Mascia ha voluto iniziare un’opera di risanamento dell’area. «Vogliamo riportare serenità», ha commentato. (e.fl.)

