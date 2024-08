«Schiamazzi e feste private nei palasport» 

Lo sfratto dell’associazione sportiva “Amici della Pallavolo” dalla palestra di via Don Minzoni per «gravi violazioni al regolamento comunale» ha sollevato un caso a Quartucciu: c’è chi chiede equità nella gestione delle strutture sportive pubbliche, spostando così l’attenzione anche sull’utilizzo «inappropriato» del Palabea».

Al centro delle polemiche c'è Franco Murru, un geometra che risiede proprio di fronte al Palazzetto dello Sport. L’uomo, infatti, sostiene che la struttura venga utilizzata in orari notturni per attività non sportive.

L’esposto

«Sono per lo sport che unisce le persone e tiene i giovani lontani dalle devianze», afferma, «ma questo non significa accettare l’anarchia e l'uso sconsiderato delle strutture pubbliche. Se la palestra di via Don Minzoni deve essere liberata, altrettanto deve valere per il Palabea».

Le accuse il geometra le ha tutte messe nero su bianco e inviate agli uffici di via Nazionale in cui descrive persone non identificate che discutono rumorosamente all’esterno degli spogliatoi, nonostante il cancello della struttura fosse chiuso a chiave. Inoltre ha richiesto al Comune informazioni sull’utilizzo della struttura, l’elenco delle società concessionarie e i canoni pagati. «Le segnalazioni sono diverse e tutte protocollate, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta. Gli schiamazzi notturni e le feste private con barbecue sono costanti. I rifiuti lasciati davanti al Palabea, dove vi sono numerose bottiglie di birra ne sono la prova. Perché questa diversità di trattamento?», si chiede Murru, sottolineando l’apparente mancanza di coerenza nell’applicazione delle regole.Dal Comune fanno sapere che è stato effettuato un sopralluogo al Palabea, e che tutto è risultato in regola. L’assessore al patrimonio, Carlo Secci, al momento ha preferito non commentare ulteriormente.

«Accuse infondate»

Luisa Serra, presidente dell’Audax, una delle associazioni che utilizzano il Palabea, invece, respinge le accuse. «Un palazzetto è vivo quando c’è movimento di atleti e famiglie. E meno male che bambini e bambine escono felici dalle attività sportive», replica. «Le accuse di barbecue e distribuzione di bevande alcoliche sono infondate. I controlli effettuati all'interno della struttura non hanno riscontrato irregolarità. La pulizia e il decoro sono stati lodati. Mi dispiace che per puntare il dito contro una realtà vigorosa come la nostra si vada pure a frugare l’immondezza lasciata da terzi sulla strada davanti al palazzetto, senza contare che le foto dei rifiuti pubblicate dal nostro vicino risalgono a un periodo in cui non eravamo neanche presenti nella struttura».

