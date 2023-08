Schiamazzi e danneggiamenti nei parchi 

I giochi per bambini in via del Redentore, via Caracalla, nel Parco Magico e in via Boezio a Monserrato sono stati più volte riparati, dopo essere stati danneggiati dai vandali. Ma diversi residenti lamentano la presenza frequente di gruppi di ragazzini (minorenni, ma anche qualche fresco maggiorenne), che li utilizzano pur non avendone diritto. Con il rischio concreto di danneggiarli di nuovo.

«Molto spesso si riuniscono la sera e, tra musica al massimo dai cellulari e schiamazzi fastidiosi, salgono sugli scivoli, giocano con le altalene e addirittura usano i giochi per bambini piccoli, come quelli a dondolo, certo non adatti a sopportare il peso di una persona più grande», denuncia Caterina Boccia, una residente in via Caracalla. «Li ho visti diverse volte e in varie aree dove sono presenti i giochi e, quando ho chiesto loro di smettere, mi hanno riso dietro e hanno proseguito come se niente fosse», afferma invece Ludovico Spano, abitante di via Argentina, vicino al Parco Magico. «Se ne fregano delle telecamere perché pensano che in fondo non c’è niente di male a salire su uno scivolo o usare l’altalena. Il problema è che li utilizzano anche dopo essersi ubriacati e qualcuno di loro a volte prova a manometterli», aggiunge.

Non è tutto: gli abitanti segnalano anche l’abbandono di cartacce e bottiglie di birra proprio nelle aree per bambini. «Bisogna realizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole superiori per far capire ai ragazzi che i luoghi pubblici devono essere rispettati», commenta Antonio Mocci, residente in via Monte Arci.

