Schiaffo Ue a Putin: addio al gas russo entro un anno 

Bruxelles. La fine della dipendenza dall’energia russa è un percorso irreversibile, al di là dell’andamento dei negoziati di Abu Dhabi. L’Ue colpisce le casse del Cremlino decretando lo stop graduale alle importazioni di gas e gnl. La stretta prevede un divieto totale da fine 2026 per il gas naturale liquefatto e dall’autunno 2027 per il gas da gasdotto. Il voto solo qualche mese fa non era scontato. E la partita non è finita: Ungheria e Slovacchia, oltre a votare contro - la Bulgaria si è invece astenuta - hanno annunciato ricorso alla Corte di Giustizia europea. Ieri però il via libera non richiedeva l’unanimità ma una maggioranza qualificata. I Paesi della Ue «hanno rinunciato alla libertà», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. E per il 24 febbraio il ventesimo pacchetto di sanzioni è già in serbo. Il voto del Consiglio Ue è stato applaudito da Volodymyr Zelensky, che aumenta il pressing su Mosca sull’iter dei negoziati. «Ci sono questioni che devono essere preparate per il prossimo incontro. Le discussioni preliminari hanno indicato che le squadre si riuniranno nuovamente domenica. Sarebbe opportuno anticipare tale incontro», è la sua richiesta. Kiev quindi vuole anticipare il nuovo round negoziale previsto negli Emirati il 1° febbraio dopo il trilaterale Usa-Ucraina-Russia. L’incontro di sabato è stato «costruttivo» ma «c’è ancora molto da fare», si è limitato a dire il Cremlino. Di certo non è sciolto il nodo del Donbass. Sui territori, dice il segretario generale Nato, Mark Rutte, «decide Kiev». Ma Zelensky, per ora, resiste al pressing di chi, anche a Washington, da tempo gli chiede di fare importanti concessioni territoriali. Invece sulle garanzie di sicurezza sotto l’egida dei Volenterosi «l’intesa è vicina», ha sottolineato Rutte, che è tornato ad escludere l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Più probabile che si venga incontro a Zelensky accelerando l’adesione di Kiev all’Ue. «Nel 2027 siamo pronti», ha assicurato il leader ucraino. Su questo spetterà a Trump fare pressione sull’ungherese Viktor Orban e lo slovacco Robert Fico perché non oppongano veti.

