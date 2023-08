Schiaffo russo, al voto l’Ucraina occupata 

Kiev. Quasi un anno fa i territori ucraini occupati dai russi nelle regioni di Kherson, Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia votavano in un referendum farsa per essere annessi alla Russia. Ora, con la stessa credibilità, cominciano le elezioni politiche per scegliere i rappresentanti di questi territori, in un processo che non viene riconosciuto dalla comunità internazionale e tanto meno dall’Ucraina, che ha invitato a non recarsi alle urne e, se possibile, a lasciare la regione o le proprie case in questo periodo.

Porta a porta

Si parte dal Sud, dove Kiev rivendica progressi sul campo di battaglia. Nella parte di Zaporizhzhia occupata dai russi e più vicina al fronte si voterà per scegliere l’assemblea regionale e i consigli comunali di 16 località. Anche nel Donetsk le elezioni cominciavano ieri mentre a Lugansk e Kherson si voterà domani. I russi hanno deciso di anticipare il voto rispetto alle giornate elettorali che nel Paese vanno dall’8 al 10 settembre. Non un’organizzazione facile, considerando che le operazioni si svolgeranno porta a porta e dureranno otto giorni in 375 località per un totale di 214mila elettori. Nel frattempo, sul campo, la controffensiva di Kiev sembra procedere sul fronte meridionale. Dopo aver rivendicato la presa di Robotyne e la rottura delle prime linee russe, l’esercito ucraino segnala progressi in direzione di Melitpol. L’obiettivo finale è sfondare le difese di Mosca fino al Mar d’Azov, interrompendo le linee logistiche e di comunicazione del Cremlino con le truppe a Kherson e in Crimea. Un lavoro che richiede tempo. «Criticare la lentezza della controffensiva equivale a sputare in faccia al soldato ucraino che sacrifica la sua vita ogni giorno», ha tuonato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dalla riunione ministeriale dell’Ue a Toledo. «Raccomando a tutti i critici di stare zitti», ha aggiunto, esortando gli alleati a fornire più armi, comprese quelle a lungo raggio.

L’oppositore estremista

E mentre Mosca organizza elezioni farsa in Ucraina, da un carcere russo spunta un avversario elettorale per Putin. Il nazionalista Igor Girkin detto Strelkov (il fuciliere), detenuto dal mese scorso dopo aver criticato comandi militari e Cremlino, ha annunciato che a marzo si candiderà alla presidenza. Per Girkin - tra l’altro condannato all’ergastolo in contumacia per l’abbattimento di un aereo malese con 298 persone a bordo nel 2014 nel Donbass - Putin è «troppo gentile» e si è fatto ingannare dai leader occidentali.

