«Schiaffo al diritto allo studio» 

Ci si può stupire di uno stupore? Pare di sì, quando si parla con Monica Satolli, coordinatrice dell’Unione consumatori regionale, se l’argomento è il caro-libri di testo per le scuole. «Non è possibile stupirsi per la continua fuga dai banchi da parte degli studenti isolani: se ai problemi della scuola che già la soffocano dalle nostre parti e allontanano i nostri ragazzi dall’istruzione, aggiungiamo una mazzata del 5% di aumento per testi scolastici che già costano fra i 30 e i 40 euro l’uno, e sono pure tanti, la dispersione scolastica di cui siamo tristemente campioni d’Italia non può che aggravarsi».

E mentre si attende che l’Istat certifichi questo futuro immediato, le associazioni dei consumatori insorgono: «Questi aumenti incidono sul diritto allo studio», tuona Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, «e questo è gravissimo di fronte all’enorme fatica che tante famiglie sarde fanno per mandare i propri figli a scuola». Secondo Vargiu, l’aumento dei prezzi dei testi scolastici fa sì che «piova sul bagnato, ed era già bagnato fradicio per le famiglie a basso reddito. Poco importa», aggiunge il presidente di Adiconsum, «che gli editori si giustifichino dicendo che l’aumento è al di sotto del tasso d’inflazione: nell’istruzione nulla dovrebbe aumentare, perché sono spese obbligate. Noi abbaiamo alla luna, ma la luna continua a non ascoltare».

Tornando all’Unione consumatori, si punta il dito anche contro la scarsissima digitalizzazione dei libri di testo scolastici, che aiuterebbe ad abbattere i costi per le famiglie. «E poi si dovrebbero armonizzare quei testi», aggiunge Monica Satolli, «nelle loro varie edizioni, ad esempio facendo coincidere i numeri delle pagine tra edizioni diverse. Continuano a farne sempre di nuove, per rendere obsoleti i libri usati che vanno in soccorso proprio delle famiglie economicamente più deboli».

Il sistema dei libri di testo scolastici, insomma, ci tiene per il collo: non c’è scelta, visto che spetta ai docenti, dunque non c’è concorrenza «e il mercato lo fanno le case editrici imponendo il prezzo che vogliono. Trascorrono i decenni, ma tutto questo continua a non cambiare». (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA