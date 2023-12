Schiaffi e pugni alla compagna, in cella 

Le urla disperate, il viso sanguinante e il terrore negli occhi di una donna. Il suo compagno non smetteva di colpirla con schiaffi e pugni violenti (tanto che lui si è persino fratturato una mano). Questa la scena che si sono trovati davanti i vigilanti dell’ospedale San Martino, i primi ad accorrere in aiuto dell’ennesima vittima di violenza di genere: una 45enne, di origine straniera, venerdì notte è stata picchiata brutalmente dal compagno nel parcheggio del Pronto soccorso. L’uomo, 35 anni disoccupato, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di maltrattamenti, lesioni e ubriachezza. L’episodio di due giorni fa è solo l’ultimo in ordine di tempo, anche nell’Oristanese i reati per maltrattamenti in famiglia e violenza di genere sono in aumento.

L’aggressione

Erano circa le tre del mattino quando le guardie giurate hanno sentito forti urla provenire dal parcheggio del Pronto soccorso. Quando sono arrivate nel piazzale, vicino all’auto della coppia hanno trovato la donna con sangue ed evidenti segni di percosse sul volto. Immediatamente, tramite il 112 Nue (numero unico emergenze), hanno lanciato l’allarme e poi hanno accompagnato la 45enne in Pronto soccorso. La donna, con trauma facciale e prognosi di venti giorni, ha trovato il coraggio di confidare quanto accaduto ai medici.

Le indagini

All’arrivo degli agenti della sezione Volanti e della seconda sezione della squadra Mobile, coordinati dal dirigente Samuele Cabizzosu, la vittima ha ritrattato tutto. Impaurita ha cambiato radicalmente versione, sostenendo di essersi procurata quelle ferite cadendo. Gli agenti nel frattempo avevano effettuato rapidi accertamenti e verificato che i maltrattamenti andavano avanti da tempo: l’uomo sempre più violento, spesso sotto l’effetto dell’alcol, si accaniva contro la compagna costretta a subire botte e umiliazioni. Così, alla luce dell'ultima e violentissima aggressione, è scattato l'arresto in fragranza. Il disoccupato è stato portato in carcere a Massama, in attesa dell’udienza di convalida in programma domani (è difeso dall’avvocato Giovanni Trimarchi).

I casi

Il grave episodio di due notti fa è l’ennesimo che si registra nell’Oristanese. Nonostante i primati di provincia sicura e tranquilla, il fenomeno della violenza di genere è sempre più diffuso e preoccupante. La squadra mobile dall’inizio dell’anno a oggi ha eseguito 32 misure cautelari e precautelari per i reati di violenza di genere: 21 misure cautelari per maltrattamenti in famiglia, dieci per atti persecutori e una per violenza sessuale. Numeri in crescita, segno che i casi ma anche le denunce sono in aumento: le donne trovano il coraggio di ribellarsi e fuggire da certe situazioni grazie anche alla rete tra forze dell’ordine, Centro antiviolenza e associazioni. È necessario non abbassare la guardia e segnalare subito eventuali episodi.

RIPRODUZIONE RISERVATA