Schiaffi e pugni alla compagna, 34enne denunciato 

Erano arrivati in Sardegna per le nozze di amico. Ma la breve vacanza è finita davvero male per una coppia di giovani di Monza: la donna, 29enne, è stata picchiata con violenza dal fidanzato che è stato denunciato dalla polizia per lesioni.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi in viale Repubblica mentre la coppia era in auto. La donna era alla guida quando è scoppiata la lite furiosa per motivi banali: il 34enne è riuscito a farle accostare la macchina, a scendere e a passare dall’altra parte. Aperto lo sportello, ha costretto la fidanzata a uscire, l’ha afferrata per i capelli e poi l’ha colpita con un violento pugno sul viso. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di un passante che ha subito dato l’allarme; gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico delle Volanti della Questura sono riusciti a intercettare subito l'auto. La donna era sotto choc, con vistosi segni sul viso per i colpi subiti e i vestiti macchiati di sangue. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 per le cure alla donna. Per il turista milanese invece è scattata la denuncia per lesioni ma sono in corso ulteriori indagini per comprendere se simili comportamenti siano già accaduti, a quel punto potrebbe essere contestato il reato di maltrattamenti. ( v.p. )

