Schiaffi alla compagna in un locale del paese,  arrestato un 25enne   

Un battibecco banale. Poi la discussione sarebbe degenerata e culminati con un violento schiaffo di un 25enne alla sua compagna. La donna, visto che non si trattava del primo episodio, alla fine ha deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato il 25enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda risale a qualche giorno fa quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Isili hanno ricevuto la segnalazione. Era stata propria la ragazza a chiedere il loro intervento dopo essere stata colpita con uno schiaffo in pieno viso dal fidanzato che, presumibilmente aveva esagerato con l’alcol e si era lasciato andare all’ennesima reazione spropositata e grave. La giovane era stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata, in codice giallo, all’ospedale San Martino di Oristano. Dopo le cure e gli accertamenti medici, è stata dimessa con trenta giorni di prognosi.

L’episodio dell’altra sera non sarebbe stato l’unico, come accertato dai militari nella coppia ci sarebbero stati ripetuti episodi di violenze domestiche. Il 25enne è stato quindi allontanato da casa e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha poi convalidato la misura degli arresti domiciliari.

I fatti accaduti a Laconi confermano quanto il fenomeno dei maltrattamenti sia diffuso nell’Oristanese; solo due giorni fa altri due arresti. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA