Schiaffi al bagnino: «Passato il limite» 

«Quello che è successo a Olbia ci pone davanti a un problema molto serio. Noi riscontriamo nel nostro settore comportamenti contro la decenza e il buon senso, gesti che mettono a rischio le persone. Sono meccanismi che hanno una connessione diretta con i social, si pretende tutto e immediatamente, molti pensano di poter soddisfare bisogni e desideri senza attendere nulla. Oltrepassando il limite di quello che è il dovuto e di quello che non è dovuto»: Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, commenta così l’aggressione a un dipendente dell’hotel Delta Marriott di Olbia, ora al centro di una inchiesta della Procura di Tempio. La direttrice dell’albergo, Ramona Cherchi, ha dovuto fronteggiare una situazione che ha messo a rischio anche la sua incolumità. Un giovane assistente ai fruitori della piscina della struttura è stato colpito da un cliente, perché aveva rimproverato i figli del turista che continuavano a creare problemi, tuffandosi e mettendo a rischio la loro stessa incolumità. I ragazzi si lanciavano nella piscina e dopo tre richiami del bagnino, il genitore, invece di rimproverare i figli, ha indirizzato uno schiaffo davanti a tutti al dipendente del Marriott. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato il presunto responsabile del gesto e sentito diversi testimoni. Il turista ha inveito anche contro Ramona Cherchi, che lo invitava a lasciare la camera, e ha cercato di filmarla con il telefonino. Dice la direttrice: «Sono delusa e amareggiata. Il nostro dipendente ha invitato gentilmente i ragazzi a smetterla ed è stato colpito con uno schiaffo. Sono state violate le regole e siamo stati costretti ad allontanare questa famiglia».

«Lavoratori esposti»

Ora il caso sarà vagliato dai pm, oltre alla aggressione c’è anche la violazione della privacy con il tentativo di riprendere la direttrice usando uno smartphone. Manolo Lai è il segretario generale della Fisascat Cisl Gallura, dice: «Siamo con le persone che subiscono questi trattamenti, soprattutto con i lavoratori stagionali che sono messi sotto sotto pressione, in particolare nel nostro territorio. Sostengo il gesto che ha fatto Ramona Cherchi». Il dirigente regionale Cisl, Mirko Idili, conclude: «Basta con gli atteggiamenti violenti e con la prepotenza, Ramona Cherchi ha fatto benissimo a lanciare questo segnale forte. C’è un limite che non deve essere oltrepassato».

