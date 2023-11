Schiaffeggia due donne e fugge, caccia a un giovane 

Avrebbe colpito una donna di 50 anni con un pugno, poi avrebbe dato uno schiaffo a una giovane. Qualche passante ha reagito e l’uomo, forse un extracomunitario, è fuggito, salendo su un bus e facendo perdere le sue tracce.

L’accaduto è stato denunciato sui social da cittadini con l’intervento poi di una pattuglia di carabinieri che hanno avviato le ricerche dell’uomo e quindi le indagini. Del presunto aggressore sino a tarda sera, non sarebbe stata trovata traccia. Totale il riserbo dei carabinieri della Compagnia di Quartu e della stazione di Selargius.

L’episodio non sarebbe stato il primo nella zona, stando a voci non confermate. Ieri sul tardi, poco prima delle 19, lo sconosciuto sarebbe stato notato nei pressi di un supermarket: ad un tratto stando sempre a notizie che potrebbero essere confermate oggi in caso di possibili denunce, l’uomo si sarebbe avvicinato ad una donna colpendola con pugno senza alcun motivo e senza proferire una sola parola.

Poco dopo si sarebbe avvicinato ad una ragazza colpendola con uno schiaffo e poi dandosi a una precipitosa fuga e salire su un bus di linea, riuscendo così a far perdere le sue tracce. Ora i carabinieri stanno tentando di identificarlo e fare chiarezza sull’inquietante episodio.

RIPRODUZIONE RISERVATA