Schiacciato sotto gli occhi della nipotina 

È in condizioni gravissime il turista del Nord Italia che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incredibile incidente avvenuto in località Abbatoggia, a La Maddalena. L’uomo, 62 anni, stava prendendo il sole insieme alla nipote, una bambina, vicino alla spiaggia e per leggere un libro si era sistemato sotto il cono d’ombra di una piccola guglia di granito. La piccola, stando alle indagini dei Carabinieri, è salita su un masso che si è staccato dalla parete finendo sul nonno. L’uomo ha riportato un gravissimo trauma addominale ed è stato soccorso dal personale del 118, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente a Olbia. Il turista è stato operato d’urgenza e le sue condizioni sarebbero molto gravi. I Carabinieri sono intervenuti insieme al personale della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. La bambina, che era in vacanza con il nonno, è stata affidata ai Servizi sociali. (a. b.)

