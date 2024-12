Schiacciato fra 2 auto: è grave 

Una bomba nella notte. Questa l’impressione avuta, ieri mattina alle 4, dai residenti di corso Vittorio Emanuele sentendo lo schianto di una Nissan Juke contro una Punto e un mezzo della nettezza urbana, poco più sopra dell’ex cinema Quattro Colonne. Uno scontro che ha coinvolto anche un 31enne del Bangladesh colpito dalla carambola delle autovetture. Sono molto gravi le condizioni dell’uomo ricoverato in codice rosso, operato nel pomeriggio per un trauma addominale, e poi finito in Rianimazione.

Ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione il conducente della Nissan avrebbe attraversato a forte velocità il Corso, senza quindi prendere la deviazione all’altezza di piazza Azuni, perdendo il controllo della macchina poco dopo il Palazzo di Città e andando a sbattere contro la Punto parcheggiata sulla destra, a sua volta spinta sul compattatore dei rifiuti. Una bomba, appunto, sia per il rumore che per l’entità dei danni visto che, oltre alle conseguenze per la persona di nazionalità straniera, la Punto è andata distrutta. «Era praticamente ridotta alla metà», ha commentato chi l’ha vista. Ma, nonostante gli esiti dell’incidente, l’uomo alla guida si è allontanato con gli altri dalla scena su cui, poco dopo, sono arrivati il 118 con due ambulanze e la polizia stradale. Il presunto conducente, un 32enne sassarese, si è costituito più tardi in questura, accompagnato dall’avvocato Agostinangelo Marras, confessando quanto avvenuto. Dopo il controllo all’etilometro, è risultato positivo in attesa che si sottoponga a ulteriori esami tossicologici. Ma sulle responsabilità sono in corso le indagini da parte della Procura e del pm Angelo Beccu, e affidate agli agenti della questura, anche perché risulterebbe che nell’autovettura ci fossero tre persone. Una di queste, di 47 anni, sembrerebbe essere stata condotta al pronto soccorso, perché lamentava forti dolori alla spalla e alla schiena. Sull’indagato pendono due accuse pesanti, lesioni gravissime e omissione di soccorso che, per il nuovo codice della strada appena entrato in vigore, possono portare all’arresto e alla sospensione della patente.

L’episodio di ieri arriva a pochi giorni dalla morte di una 75enne investita, insieme a una 90enne, sulle strisce pedonali in via Cilea all’uscita dalla messa. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA