Schiacciato dalla gru, ferito un 28enne 

Tragedia sfiorata ieri mattina alla periferia di Monserrato dove una mini gru montata su un furgone e utilizzata per il recupero di materiali ferrosi si è improvvisamente abbassata, schiacciando gli arti inferiori del manovratore. Il giovane è rimasto imprigionato dal braccio meccanico. Ferito e dolorante, è stato poi liberato dai Vigili del fuoco e quindi trasportato all’ospedale Brotzu con una ambulanza.

Dopo le prime visite al Pronto soccorso, l’uomo è stato ricoverato per le gravi fratture riportate alla tibia e al femore della gamba sinistra. Di certo ha rischiato grosso. La vittima è un 28enne (F. S.), operaio edile, residente a Monserrato: appena possibile sarà interrogato dai carabinieri della Stazione che stanno svolgendo indagini per chiarire meglio la dinamica del drammatico incidente avvenuto in via Casula.

L’incidente

Le indagini sono coordinate dal maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, comandante della Stazione di Monserrato. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il camion gru Iveco, doveva essere utilizzato nel terreno alla periferia di Monserrato per il recupero di materiale ferroso. Il conducente l’ha bloccato vicino al cumulo di tubi e di altri materiali azionando la gru: una manovra non riuscita con il braccio che si è improvvisamente abbassato candendo sul camion e imprigionando l’operatore: sono stati momenti di paura con l’allarme subito lanciato ai vigili del fuoco che arrivati sul posto, hanno sollevato la gru liberando il malcapitato dalla dolorosissima morsa. Immediato l’intervento di una ambulanza del 118 con l’arrivo anche di una pattuglia di carabinieri della Stazione col luogotenente Sabiu. Dopo le prime medicazioni sul posto, l’operaio è stato accompagnato in ospedale dove gli sono state riscontrate due fratture alla gamba sinistra.

L’inchiesta

I carabinieri hanno subito avviato le indagini, interrogando diverse persone per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche gli uomini dello Spresal della Asl (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) che hanno proceduto al sequestro del veicolo Iveco Daily utilizzato durante le operazioni. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio i carabinieri sono tornati sul posto per un nuovo sopralluogo. Sulla vicenda è stato anche girato un primo rapporto informativo alla Procura della Repubblica.

