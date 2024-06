Schiacciato dal trattore: 61enne ferito 

È rimasto schiacciato tra il trattore e un ramo che sporgeva oltre la siepe in un boschetto di eucalipti. Raimondo Setzu, 61enne di Samassi, ieri mattina è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è ora ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica con una prognosi di 70 giorni. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 8 del mattino: Raimondo Setzu, agricoltore, sposato, padre di due figlie e agente della compagnia barracellare in servizio da sei anni, era nel boschetto in località Sant’Oria, nella zona nord del paese a poca distanza dall’uscita per la 131, stava tagliando alcuni rami per fare la provvista della legna che aveva riposto su un carrello agganciato al trattore. All’improvviso, però, il freno non ha retto e il grosso mezzo agricolo ha iniziato ad avanzare in una discesa. Raimondo Setzu avrebbe cercato di fermarlo ma è rimasto schiacciato contro il ramo di un eucalipto. Le sue richieste d’aiuto hanno attirato l’attenzione di una persona che si trovava poco distante e che ha chiamato il 118 e attivato la macchina dei soccorsi. Solo cinque giorni fa un altro agente della compagnia barracellare di Samassi è stato vittima di un incidente. Peppe Murru, 63 anni, stava travasando l’orzo appena mietuto all’interno di alcuni sacchi nella sua campagna in località Is Alius, quando è caduto dal carrello e ha battuto la testa: è ricoverato in ospedale. Per entrambi arrivano gli auguri del comandante della compagnia Olindo Pittau: «Faccio a nome mio e di tutto la compagnia gli auguri di una pronta guarigione a Raimondo e Peppe, molto attivi nel volontariato. Rimettetevi presto, il paese ha bisogno di voi».

