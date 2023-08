Schiacciato dal suo suv: nel 2011 i genitori morirono sulla statale 195 

Nel 2011 era stato lui a riconoscere i corpi dei genitori, morti in un incidente sulla strada statale 195, a Pula: Roberto Mameli e Ornella Cipolat, a bordo della loro Polo erano finiti contro pullman dell'Arst. A distanza di dodici anni un terribile destino lega Luigi Paolo Fabio Mameli, 50 anni, a quello di suo padre e di sua madre: è lui la vittima dello schianto sulla strada consortile che da Macchiareddu porta proprio sulla 195, nella rotonda in territorio del comune di Cagliari. L’uomo, amministratore di società internazionali nel settore degli investimenti, era nato e viveva in Svizzera, a Lugano, mentre il padre Roberto (nipote dell'aviatore Mario che ha dato il nome all'aeroporto di Cagliari), nato a Roma, era tornato quasi subito a Cagliari, dove era restato fino a quando, agli inizi degli anni Sessanta, era partito a cercar fortuna oltre confine. Sposato e con due figlie, Luigi Mameli veniva spesso nell’Isola: a Domus De Maria aveva due villette nella lottizzazione I Lentischi e qui trascorreva diversi periodi anche con le figlie piccole. Il suo corpo è stato portato nel cimitero di San Michele a Cagliari in attesa dell’arrivo di una delle sue sorelle.

Le ricerche

L’incidente è avvenuto dopo le 23 di venerdì e per diverse ore si è temuto che ci potessero essere altre persone nella Mitsubishi Pajero di Mameli, finita nello stagno che costeggia la strada. I vigili del fuoco, anche con i sommozzatori, hanno perlustrato a lungo la zona senza per fortuna trovare altre vittime: nell’auto c’erano borsoni e anche degli oggetti riconducibili a dei bambini e per questo per molto tempo si sono vissuti momenti di enorme apprensione e paura. Quasi certamente il 50enne ha perso il controllo del fuoristrada, volando fuori dall’auto poi finita nello stagno: probabilmente è rimasto schiacciato sotto la sua stessa vettura. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Cagliari, in collaborazione con i carabinieri. L’allarme di chi ha sentito il rumore dell’incidente e visto l’auto schizzare fuori strada è stato immediato. I soccorritori del 118 non hanno potuto far niente.

I familiari

Mameli era arrivato da poco in Sardegna. Per rintracciare i familiari è stata necessaria la collaborazione con l’ambasciata di Chiasso e con la Polizia svizzera. Non è stato facile mettersi in contatto con le due sorelle, anche loro residenti in Svizzera, e con la compagna dell’uomo che si trova fuori Europa con le due bambine. A Domus De Maria lo conoscevano in tanti perché proprietario di due villette nella zona I Lentischi. Persona riservata, trascorreva qui lunghi periodi anche con le figlie, e non sempre in estate. Quest’anno, come riferito da alcuni vicini, non si era ancora visto. Cosa ci facesse a Macchiareddu venerdì notte non è stato chiarito, così come si arrivato in Sardegna partendo dalla Svizzera con la sua auto.

Il passato

Proprio a Domus De Maria i suoi genitori avevano deciso di trascorrere la pensione acquistando appunto una villetta qui. Nel settembre 2011, Roberto Mameli e Ornella Cipolat stavano trascorrendo una vacanza proprio nella costa: sulla statale 195, a Pula, lo schianto contro un bus dell’Arst. Per i coniugi non c’è stato niente da fare. Con loro, nell’auto, c’erano anche Mario Cipolat, fratello della donna morta nello schianto, e la moglie Anna Rosa: entrambi hanno riportato ferite gravi. Era stato proprio Luigi Paolo Fabio, secondogenito della coppia che aveva anche due figlie (Eleonora, la più grande, e Gabriella la più piccola) a dover riconoscere i genitori nell’obitorio del cimitero di Pula. «Roberto aveva una grande passione per la Sardegna e appena poteva tornava nell'Isola», le parole del cugino, Giorgio Mameli, dopo la tragedia di dodici anni fa. «Era impossibile non volergli bene, era una persona estremamente generosa». Venerdì scorso la terribile fatalità della morte del cinquantenne a poche centinaia di metri dalla stessa statale 195.

RIPRODUZIONE RISERVATA