Schiacciato dal crollo di un muro 

Una sciagura dopo l’altra e poi la tragedia. Bono ha vissuto un ulteriore dramma, ieri sera, dopo gli incendi e il recente nubifragio. Ma stavolta il paese è in lutto per la morte di un uomo, Luigi Solinas, allevatore 41enne, travolto dal crollo di un muro nella rimessa della propria abitazione, in via Guido Rossa, intorno alle 17.30. A finire sotto le macerie è stato anche il padre, l’82enne Giovanni Antonio, originario di Burgos, ricoverato in Rianimazione, dopo avere riportato un trauma toracico, all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi riservata.

Destino crudele

E il destino appare beffardo e crudele in questa storia il cui culmine arriva dopo una serie di disgrazie. Cominciando da quella più vicina, i sessanta millimetri di pioggia che si sono abbattuti due giorni fa sul paese del Goceano accumulando in zona acqua, fango e cenere, frutto dell’incendio del 1° agosto, capace di divorare decine di ettari di vegetazione. Proprio i danni causati dal diluvio avevano portato Luigi e Giovanni a riparare il muro lesionato dalla pioggia. Un anello che la sorte lega agli altri nella vicenda perché proprio da questo lavoro scaturisce l’episodio che sarà fatale al più giovane. La parete, forse, non resiste alle sollecitazioni e, già compromessa, cede nel punto più basso della casa su due piani schiacciando la vittima.

Famiglia segnata dai lutti

Nell’abitazione ci sono i familiari che allertano il 118, arrivato sul posto in breve tempo. I medici tentano di soccorrere il ferito ma le condizioni del 41enne appaiono da subito troppo gravi. Impossibile salvarlo. La disperazione avvolge una famiglia già segnata da due immani perdite. La scomparsa di una bimba, deceduta tempo fa appena venuta alla luce, e quella di Elena, l’altra figlia morta a poco più di tre anni, otto mesi fa, per una grave malattia, nell’ospedale Gaslini di Genova.

Il dolore del sindaco

Il sindaco di Bono, Michele Solinas, commentava tra le lacrime allora, e il cordoglio purtroppo ritorna, ancora più doloroso, a poca distanza di tempo. «Non trovo le parole - afferma commosso -, Luigi era una persona stupenda, esemplare e amorevole verso i propri familiari. È un’ingiustizia». La voce si spezza, i due erano amici e, oltretutto, la sorella di Luigi, Angela Caterina, ricopre il ruolo di assessora comunale ai Servizi sociali. Troppo presto per parlare di giornata di lutto a Bono, al momento vi è solo la consapevolezza, continua Solinas, «del dolore di tutta la nostra comunità». Sia padre che figlio erano infatti benvoluti da chiunque e Giovanni viene ricordato da generazioni di ex studenti come autista dei pullman delle Ferrovie dello Stato con cui li conduceva negli istituti superiori della provincia. Ora resta il silenzio di chi si trova attonito davanti alla casa di via Rossa dove, oltre al personale del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Bono, chiamati adesso a fare luce su quanto accaduto.

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